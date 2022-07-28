Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı

28.07.2022 13:57
Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasının müşterilere boş senet imzalattıktan sonra otomobillerde arıza olduğunu bahane ederek, senetleri sonradan doldurduklarını belirledi. Firma yetkililerinin, bu yöntemle şikayetçi olan 17 müşteriyi 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen C.A., S.B., M.G., A.C., O.S., K.S., A.T. ve H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
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