Kayseri'de Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Sinan Köprüsü'nden şehir istikametine doğru seyreden 42 P 6220 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.
Kazada ters dönen ve ezilen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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