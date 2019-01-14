Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de Otomobil Köprüden Düştü: 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Sinan Köprüsü'nden şehir istikametine doğru seyreden 42 P 6220 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Kazada ters dönen ve ezilen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Kocasinan, Merkez, Kayseri, Güncel
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