Son dakika haberleri: Kayseri'de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprüden uçtu - Son Dakika

Kayseri'de feci kaza: direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil köprüden uçtu

Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde önünde seyreden araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yaklaşık 20 metrelik köprüden aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan Sümer Üst Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında A.T. yönetimindeki 38 ZF 115 plakalı Fiat marka araç, seyir halindeki N.E. yönetimindeki 38 DV 933 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ZF 115 plakalı araç, yaklaşık 20 metre yükseklikteki köprüden uçarak, aşağıda bulunan ağacın üstüne düştükten sonra yan yattı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sevk edilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilen 3 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.