Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ufuk Özdemir (31) yönetimindeki 33 RT 683 plakalı otomobil, Kemer Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Nazif Duran (29) yaralandı.
Yaralı Duran, 112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:35 - Kaynak: AA
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