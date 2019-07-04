Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Özdemir (43) yönetimindeki 38 BR 958 plakalı otomobil, virajda savrulduktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Taner Özdemir ile birlikte Saniye (38), Ayşe (10), Olcay (12), Serkan (37) ve Arda Özdemir (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:12 Kaynak: DHA
Özvatan, Kayseri, Güncel
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