Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya Yolu Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Adana'dan Kayseri'ye giden Adem A. yönetimindeki 06 Y 1790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile eşi Selma A., İrem Su A. (2) ve üvey çocukları Mertcan D. (10) ve Muhammet D. (14) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ