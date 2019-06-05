Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

42 dakika önce

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri- Sivas karayolunun 30'uncu kilometresi Lalebeli mevkiinde meydana geldi. Eyüp Kol (22) yönetimindeki 06 HA 4260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüsü Eyüp Kol ile yanındaki babası İbrahim (58), annesi Tebrik (48), kardeşleri Rana (9) ve Feride Kol (8) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Sivas, Bünyan, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]