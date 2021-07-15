Otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 50 BD 106 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde su kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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