Otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 50 BD 106 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde su kanalına devrildi.

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