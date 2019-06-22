Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil takla attı: 4 yaralı
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Kayseri'de otomobil takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri- Sivas yolu Güneşli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında G.T.'nin kullandığı 38 LZ 545 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü G.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
Sivas, Kayseri, 3. Sayfa
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