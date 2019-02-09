Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

19 dakika önce

Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri- Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri yönüne gitmekte olan 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobilde bulunan, isimleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:57 Kaynak: AA

Nevşehir, Kayseri, Güncel
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