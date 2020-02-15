Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de bir otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de bir otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Nazımbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan 66 AY 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşıya geçmek isteyen yayalara çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada karşıya geçmeye çalışan O.A., F.İ. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan yayalardan O.A. ve F.İ kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kimliği belirlenemeyen şahıs ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
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