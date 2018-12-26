Kayseri'de Otomobilde Otomatik Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda otomatik silah, biri kurusıkı 2 tabanca, pompalı tüfek, mermi ve uyuşturucu bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda otomatik silah, biri kurusıkı 2 tabanca, pompalı tüfek, mermi ve uyuşturucu bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.



Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı.



Araçta, seyyar dipçikli otomatik silah, şarjör, 7,65 milimetre çapında 18 tabanca mermisi ele geçirildi, araçtaki E.D, M.D. ve V.A. gözaltına alındı.



Zanlıların verdiği bilgi doğrultusunda, 2 ayrı adreste yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 144 mermi, kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 8 kurusıkı mermi, ruhsatsız pompalı tüfek, 6 fişek, uyuşturucu madde alımında kullanılan ve "ampül" olarak tabir edilen 4 aparat ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Adreslerde yakalanan K.Y. ve B.U. da gözaltına alındı.



Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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