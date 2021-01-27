Kayseri'de otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyon sürücüsü ise aracını kaza yerinin yaklaşık 400 metre uzağında terk edip, kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle önündeki yolcu otobüsünün altına giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. N.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 38 NT 012 plakalı hafriyat kamyonu, merkez Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen N.A. yönetimindeki 38 SM 2387 plakalı otomobile çarptı.

Kayseri 'de yol kenarında bekleyen otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.

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