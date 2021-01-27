Kayseri'de otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Kayseri'de yol kenarında bekleyen otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 38 NT 012 plakalı hafriyat kamyonu, merkez Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen N.A. yönetimindeki 38 SM 2387 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle önündeki yolcu otobüsünün altına giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. N.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise aracını kaza yerinin yaklaşık 400 metre uzağında terk edip, kaçtı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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