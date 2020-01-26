Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 J 0587 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe A. (35), Şerife A. (40), Rabia A. (18), Elif A. (16), Mehmet G. (30), Kübra G. (26) ile 3 aylık M.K.G. ve 2 yaşındaki M.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.