Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 J 0587 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe A. (35), Şerife A. (40), Rabia A. (18), Elif A. (16), Mehmet G. (30), Kübra G. (26) ile 3 aylık M.K.G. ve 2 yaşındaki M.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilhisar, Erdemli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 07:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]