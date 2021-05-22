Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Göker'in cenazesi defnedildi.

Göker (45) için Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve meslektaşları katıldı.

Göker'in naaşı, namazın ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Göker, dün, Sultanhanı Mahallesi'nde oğluyla yürüyüş yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Göker'in oğlu kazadan yara almadan kurtulmuştu.