İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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