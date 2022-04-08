Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. (23) idaresindeki 38 AGC 705 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.Ö. ise sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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