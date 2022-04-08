Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.04.2022 22:56
Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (23) idaresindeki 38 AGC 705 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Ö. ise sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.

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Hürriyet, Otomobil, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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