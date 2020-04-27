Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen Ziya Turgut Işık 'a (62) çarptı. Ardından yan yola geçerek park halindeki 38 FC 218 plakalı araca da çarpan otomobil, taksi durağına vurarak durabildi.

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