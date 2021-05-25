Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki B.Ş'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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