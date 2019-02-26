Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya ve Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya ve Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

25 dakika önce

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya ve Araçtaki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi  Seyyid Burhaneddin Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 38 YE 664 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz H.'ye çarptı. Kazada Cengiz H. ile otomobilde bulunan sürücü Mustafa Ö. ve Selim Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cengiz H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

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