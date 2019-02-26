Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya ve Araçtaki 2 Kişi Yaralandı
25 dakika önce
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cengiz H. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi
ilçesi Seyyid Burhaneddin
Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek
Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 38 YE 664 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz H.'ye çarptı. Kazada Cengiz H. ile otomobilde bulunan sürücü Mustafa Ö. ve Selim
Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cengiz H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:07 Kaynak: DHA
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