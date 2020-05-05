Kayseri'de otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Kayseri'de istinat duvarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Develi istikametine giden Ahmet Kabul'un kullandığı 06 GKL 89 plakalı otomobil, Erciyes Bulvarı'nda yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Ahmet Kabul ile otomobilde bulunan Ahmet Vesek (31) ve Mustafa Büyükbahçeci'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Ahmet Vesek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.