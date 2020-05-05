Kayseri'de otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Yaralılardan Ahmet Vesek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Ahmet Kabul ile otomobilde bulunan Ahmet Vesek (31) ve Mustafa Büyükbahçeci'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kayseri 'de istinat duvarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu