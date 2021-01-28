Kayseri'de otomobilin kaputunda yolculuğa ceza - Son Dakika

Kayseri'de bir kişinin, ön kaputunda yolculuk yaptığı otomobilin plakasına ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada, bir otomobilin kaputunda yolculuk yapılması görüntülerinin yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu otomobilin plakasına, "araç dışında yolcu taşımak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "kırmızı ışık ihlali" maddelerinden cezai işlem uygulandı.