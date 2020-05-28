Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsolunda sentetik uyuşturucu, vites kutusunun altındaki bölmede de yaklaşık 9 bin lira bulundu.

Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsolunda sentetik uyuşturucu, vites kutusunun altındaki bölmede de yaklaşık 9 bin lira bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine Kocasinan ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki otomobilde yapılan aramada bagajdaki ses sistemi ve orta konsola gizlenmiş 180 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca, vites kutusunun altındaki bölmede de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 940 lira ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.Ş. gözaltına alındı, E.D, Y.E. ve Ü.K'ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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