Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

19.04.2022 20:37
Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir otomobilin stop lambası içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince bir otomobilin stop lambası içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takip ve arama sonucunda M.A'nın kullandığı otomobilin stop lambası içine gizlenmiş iki pakette 130 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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