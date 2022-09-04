Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

04.09.2022 20:54
Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.

Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 20:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement