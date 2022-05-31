Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü, kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaralandı.

Fırat A'nın kullandığı 38 KF 529 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücünün, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.