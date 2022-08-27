Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

27.08.2022 10:58
Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobiliyle uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de otomobiliyle uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A'nın otomobili ile seyir halinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Tespit edilen araçta ve S.A'nın evinde arama yapıldı.

Aramada, 5 parça halinde satışa hazır 19 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile suç unsurları bulundu.

S.A, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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