Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
M.İ'nin kullandığı 38 EN 685 plakalı otomobil, Sivas Caddesi Doğu Terminali kavşağında, İ.K. idaresindeki 38 YL 578 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika