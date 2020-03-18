Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. (74) ve Zahit K. (30) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kuruköprü, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:46 Kaynak: İHA

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