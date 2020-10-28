Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ'de kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sularında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Yamaç yönetimindeki 06 ENK 86 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Mehmet S. yönetimindeki 38 ABY 848 plakalı otomobile çarptı. Kazada 38 ABY 848 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durdu. Sürücü Mehmet Yamaç ile birlikte 2 otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Gözaltına alınan Mehmet S.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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