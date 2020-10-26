Kayseri'de otomobillerden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, İncesu, Kocasinan ve Yeşilhisar ilçelerinde 4 otomobilden malzeme ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan soruşturma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda M.Ç.O, K.I, S.Y, G.Y, D.Y. ve Ç.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada ise çaldıkları malzemeler ve paralar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerin Kahramanmaraş'ta da hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.