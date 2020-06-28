Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 PT 101 plakalı otomobil ile 33 NTV 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Nurullah Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Behçet Yaprak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mehmet Ulu ile Şükrü Koç ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Yaprak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.