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Kayseri'de Öz Kızını Boğarak Öldüren Sanık Tutuksuz Yargılanacak - Son Dakika

Kayseri'de Öz Kızını Boğarak Öldüren Sanık Tutuksuz Yargılanacak

13.11.2023 14:33

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde öz kızını boğarak öldüren sanık, duruşmada adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Olayın ardından alınan 'akıl sağlığı yoktur' raporu sonucunda anne tahliye edilmişti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde öz kızını boğarak öldüren sanık duruşmada verdiği ifadede, "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

KIZINI SES YAPIYOR DİYE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan A.B. adlı kadın (43) ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. A.B. duruşmada verdiği ifadesinde; akıl sağlığının yerinde olduğunu, ağlıyor, ses yapıyor diye kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

"CEZAMI ÇEKMEK İSTİYORUM"

A.B., "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum, her şeyden bıktım" dedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için ve adli tıptan dosyanın dönüşü beklendiği için davayı ileri bir tarihe ertelerken, A.B.'nin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE YOKTUR" RAPORU VERİLDİ

5 Temmuz 2020'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne A.B., daha sonra Melek'i boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen anne A.B. için Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akıl sağlığı yoktur' raporunun ardından anne tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Kayseri, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Öz Kızını Boğarak Öldüren Sanık Tutuksuz Yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Öz Kızını Boğarak Öldüren Sanık Tutuksuz Yargılanacak - Son Dakika
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