Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Özel Harekat Destekli Huzur Uygulaması

Kayseri'de Özel Harekat Destekli Huzur Uygulaması

1 saat önce

Kayseri'de özel harekat destekli huzur uygulamasıKayseri'de polis ekipleri, kent huzurunun sağlanması için özel harekat ekiplerinin desteğinde huzur uygulaması yaptı.

Kayseri'de özel harekat destekli huzur uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri, kent huzurunun sağlanması için özel harekat ekiplerinin desteğinde huzur uygulaması yaptı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde oluşturulan 10 kişilik ekiple huzur uygulaması yapıldı. Asayiş, özel harekat, trafik polislerinin katıldığı uygulamada durdurulan otomobiller didik didik arandı. GBT sorgusu yapılan sürücüler, trafik bakımından da inceledi. Haklarında yakalaması bulunan kişiler gözaltına alınırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:20 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Huzur, Güncel
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