"Özel" öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda zihinsel engelli öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.
İstiklal Özel Eğitim Okulu bahçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Programda yaklaşık 50 öğrenci, işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu, Çanakkale Türküsü ile çeşitli şiirleri seslendirdi.
Okul Müdürü Osman Morsümbül, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuyarak engelli bireyler için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Morsümbül, İstiklal Marşı'nın önemini anlatarak, katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.
Öğrencilere öğretmenleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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