Son Dakika Haberleri: Kayseri'de özel reçeteye tabi 44 tane hap ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de özel reçeteye tabi 44 tane hap ele geçirildi

5 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken, özel reçete tabi olan 44 tane hap ele geçirildi.

Kayseri'de özel reçeteye tabi 44 tane hap ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken, özel reçete tabi olan 44 tane hap ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Y.T., T.K., C.Y., T.S., M.A., Y.H., C.E., M.E., İ.Ş., H.K., E.K., M.Y. ve A.B.S. yakalandı. Yapılan aramada, 9 parça halinde 16.80 gram eroin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 3 parça halinde 4.23 gram metemfetamin maddesi, özel reçeteye tabi 42 adet Lyrica hap ve özel reçeteye tabi 2 adet suboxone hap ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan 9'u uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan aranmasından, 1 şahıs da uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranmasından dolayı gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:16:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de özel reçeteye tabi 44 tane hap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]