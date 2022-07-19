Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı

19.07.2022 16:26

Kayseri'de araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Kayseri'de araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gevhernesibe Mahallesi'ndeki otoparkta bir araçtan 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para ile bir iş yerinden 2 bin 500 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D. (14) ve G.E. (15) olduğunu tespit etti.

İş yerinden hırsızlık yaptıkları sırada kendilerini fark eden bir kişiyi de darbettikleri belirlenen zanlılardan F.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların otoparktaki araçların kapısını zorlaması ve iş yerindeki hırsızlık sonrası olay yerinden kaçma anı kameralara yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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