Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı

12.08.2022 18:58
Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kayseri- Niğde kara yolu, Kayseri- Malatya kara yolu ve İncesu ilçesinde park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartlarının çalındığı 5 farklı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen H.A, S.K. ve H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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