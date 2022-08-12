Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kayseri- Niğde kara yolu, Kayseri- Malatya kara yolu ve İncesu ilçesinde park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartlarının çalındığı 5 farklı olaya ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık yaptıkları tespit edilen H.A, S.K. ve H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika