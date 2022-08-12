İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kayseri- Niğde kara yolu, Kayseri- Malatya kara yolu ve İncesu ilçesinde park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartlarının çalındığı 5 farklı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.