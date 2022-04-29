KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de, park halindeki TIR'da çıkan yangında alevler yakında bulunan tek katlı evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Dere 3'üncü sokakta meydana geldi. Park halindeki 38 HV 274 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler TIR'ın yanında bulunan müstakil evin çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. TIR'da ve evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.