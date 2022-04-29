Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı - Son Dakika
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Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı

29.04.2022 13:43

Kayseri'de park halindeki tır alev aldı.

Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın yanında bulunan eve de sıçradı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Dere Sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HV 274 plakalı tırın kupasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kupayı saran yangında itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alevler müstakil evin çatısına da sıçradı

Öte yandan, park halinde bulunan tırda çıkan yangın, müstakil evin çatısına da sıçradı. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı
Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı

YORUMLAR
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KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı - Son Dakika
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