Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı - Son Dakika

Kayseri'de park halindeki tır alev aldı... Tırda başlayan yangın yanındaki eve de sıçradı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın yanında bulunan eve de sıçradı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Dere Sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HV 274 plakalı tırın kupasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kupayı saran yangında itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alevler müstakil evin çatısına da sıçradı

Öte yandan, park halinde bulunan tırda çıkan yangın, müstakil evin çatısına da sıçradı. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.