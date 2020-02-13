Kayseri'de parkta kayak keyfi - Son Dakika
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Kayseri'de parkta kayak keyfi

6 saat önce

Kayseri'de parkta kayak keyfiKAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, tepsi, leğen, poşet ve kızaklarla parkta kayarak karın keyfini çıkardı.

Kayseri'de parkta kayak keyfi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, tepsi, leğen, poşet ve kızaklarla parkta kayarak karın keyfini çıkardı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Rifat Yıldırım Parkı, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından pist olarak hazırlandı. İlçede eğitime bugün kar nedeniyle ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, 'Beleştepe' olarak nitelendirilen parka akın etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte parkta piste dönüştürülen rampada poşet, tepsi, leğen, tahta ve plastik kızaklarla kayarak eğlendi. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de parkta kayak keyfi

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
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