KAYSERİ'DE PASTIRMA SATIŞLARINA KIŞ TURİZMİ ETKİSİ - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, Kayseri'nin yöresel lezzeti olan pastırmaya ilgi gösteriyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "2021 yılında da özellikle kış aylarında pastırma sucuk satış oranlarında yüzde 50 civarında bir atış söz konusu oldu. Yurtdışından gelen yabancı kayakçılar pastırmayı talep ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Erciyes'te kayak yapan turistler, Kayseri'nin yöresel lezzeti pastırmaya da ilgi gösteriyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Şehrimiz kış turizmine açık bir şehir. Yılda 2 milyon misafir ağırlanıyor. Kayseri sucuğun ve pastırmanın ana vatanı olması nedeniyle çok fazla tercih edilen bir lezzet. Özellikle kış döneminde tercih edilen bir ürün. Yarıyıl okul tatilinde 350 bin misafiri ağırladık. Biz özellikle kış sezonunun başlamasıyla birlikte Erciyes dağımızın da turizme açık olması sebebiyle sucuk ve pastırma üreticileri olarak memnununuz. Çünkü pastırma ve sucuk kış aylarında satılan bir ürün kış aylarında da misafir ve ziyaretçi sayımız Erciyes dağımız ve özellikle oradaki kayak merkezi dolayısıyla arttığı için bu sezonlarda da pastırma sucuk satışlarımız artıyor" diye konuştu.

'YÜZDE 50 CİVARINDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU OLDU'

Talep nedeniyle memnun olduklarını kaydeden Bağlamış, "2021 yılında da özellikle kış aylarında pastırma sucuk satış oranlarında yüzde 50 civarında bir atış söz konusu oldu. Yabancı kayakçılarda pastırmaya talep ediyorlar. Bizim kayak merkezimiz aslında yılın 4 ayı misafirlerimize hizmet ediyor ama inşallah bunu 6 aya çıkarttığımız zaman bizim ziyaretçi sayımızın 3 milyon ve üzeri olması beklentisi içerisindeyiz. Bu da bizim üretmiş olduğumuz pastırma ve sucuğu etkilemektedir. 3 milyon misafir ağırlamaya başladığımız zaman da kış sezonunda pastırma sucuk üretimini 2 katına ve daha fazlasına ulaştırırız diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PASTIRMAYA YABANCILAR YOĞUN İLGİ VAR

Pastırma satıcısı Mustafa Tokluman ise, "Erciyes'in son 5 yıldır bize çok faydası oldu. Bizim yaz döneminde gurbetçilerden, kış döneminde ise kayakçılardan dolayı satışlarımız oluyor. Tatil dendiğinde ilk akla İstanbul gelir. Çoğunluk gelen misafirler İstanbul'dan gelmekteler. Bunun yanında İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya ve Ukrayna ve Rusya'dan çok ciddi bir geliş var. Sucuk yöresel olarak Türkiye'nin her yerinde yapılmakta ama pastırma Kayseri'den ününü aldığı için buraya gelen insanların birçoğu da pastırma alıyor. Satışlarımızın yüzde 80'i kış sezonunda pastırma oluyor. Kayak sezonunun açılmasıyla günlük satışlarımız yüzde 100 oranında değişti" şeklinde konuştu.