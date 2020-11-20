Kayseri'de pastırmanın dilimi 3,24 TL oldu - Son Dakika

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 170 TL'den 180 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3,24 TL oldu.

Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatında artış yaşandı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 170 TL'den 180 TL'ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3,24 TL'den satıyor.