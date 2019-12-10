Son Dakika Haberleri: Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi - Son Dakika

Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi

6 saat önce

Kayseri'de elektrik trafosunun patlaması sonucu yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi, System.String[]

Kayseri'de elektrik trafosunun patlaması sonucu yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Küle dönen imalathane ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Nayman Sokak üzerinde bulunan bir yatak imalathanesinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da uzaklaştırdı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü ve soğutma işlemi tamamlandı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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