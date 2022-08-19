Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

19.08.2022 14:33
Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'de pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yeşil Mahalle Yüksel Sokak'taki pazar yerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.S silahla, A.T ile Y.B. (25) ise bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen K.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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