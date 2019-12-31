Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın

6 saat önce

Kayseri'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın, System.String[]

Kayseri'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocasinan ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Plastik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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