Kayseri'de pencereden düşen kadını aşağı ittiği belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralanan kadını aşağı ittiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül'de 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evinin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili komşularının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirledi.

Olayın şüphelisi Ş.T. (39), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ş.A.A'nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.