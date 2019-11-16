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Kayseri'de "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu konferans düzenlendi.

Kayseri'de

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu konferans düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkez'inde düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İl Müftüsü Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Günaydın, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'nin her yerinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Peygamber Efendimizin birçok hadisinde aile yaşantısının nasıl olması gerektiğiyle ilgili önemli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Günaydın, "Efendimiz, hadisi şeriflerde prensipler, ilkeler ortaya koymuşlardır. Bunlardan birisi de kadınların erkeklerle birlikte bir bütünün yarısı olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadeyle kadınlarımızın aile hayatında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu vurgulamışlardır." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Peygamber Efendimizi daha iyi anlamak, idrak etmek, söylediklerimizi kalbimize indirmek ve onlarla beraber yaşayabilmek adına bir kısım etkinliklerin yapılacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ana tema olarak seçilen aile açısından sinevizyonda ibretlik hadiseler izledik. Yaşadıklarımız bizzat ailemizde, kendimizde gördüğümüz olaylar. Bu değişimi hep beraber yönetebilmemiz lazım. Ailemizle daha çok bireyselleşiyoruz, daha çok yalnızlaşıyoruz. Halbuki teknoloji ve cep telefonları bizi birbirimize daha çok yaklaştırmak adına icat edilmişti."

Etkinlikte, emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hüseyin Kayapınar, "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu konferans verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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