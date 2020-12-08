Kayseri'de Pınarbaşı helikopter iniş alanı hizmete açıldı - Son Dakika

Kayseri'de Pınarbaşı helikopter iniş alanı hizmete açıldı

08.12.2020 21:13
Kayseri'de Pınarbaşı helikopter iniş alanı hizmete açıldı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde helikopter iniş alanı hizmete girdi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde helikopter iniş alanı hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan alanda ilk hasta sevki gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar Pınarbaşı ilçesinde ambulans helikopterlerin iniş alanı bulunmadığı için futbol sahasına iniş yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Futbol sahasının güvenli bir alan olmadığı için iniş ve kalkış sırasında zor anlar yaşandığını vurgulayan Benli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hava şartları nedeniyle hastayı alamadan geri dönmek zorunda bile kalabiliyordu. Biz bu durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Sayın Memduh Uzunluoğlu'na ilettik. Kendisi sağ olsun bu konuda belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede ambulans helikopter için güvenli iniş alanı inşa etti. Kendisine diğer tüm konularda olduğu gibi bu konuda da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün alana inen hava ambulansımızla ilk hastamızın sevkini gerçekleştirdik. Pınarbaşı'na hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Kayseri, Futbol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Pınarbaşı helikopter iniş alanı hizmete açıldı - Son Dakika


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