Kayseri de Pırlanta Eğitimi Başladı - Son Dakika

HRD Antwerp Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Kuyumcular Derneği daveti ile geldiği şehirde Kayseri kuyumcularının değerli taş ve takıları tanımaları ve mevcut bilgilerini güncellemeleri adına pırlanta eğitimi düzenledi. 2 haftalık özel eğitim Gevher Hotel ev sahipliğinde HRD Antwerp Pırlanta Eğitmeni Deniz Tanju Yılmaz tarafından verildi.



Hrd Antwerp Müşteri İlişkileri yöneticisi Selçuk Gülgör yaptığı açıklamada Hrd Antwerp'in tüm Türkiye'de başlattığı Anadolu Projesi kapsamındaki eğitim seferberliğine devam ettiğini belirtti. 2019 yılında toplam 14 ilde verilen eğitimlerden 220 kişinin mezun olduğunu ve 2020 yılı için İstanbul Gaziantep'in ardından Kayseri'de düzenlenen eğitime ilginin çok büyük olduğunu ve eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.



Hrd Antwerp Introduction Diamond Grader pırlanta eğitimleri teori ve uygulamayı bir arada sunarak sektörde bilinçli satışa büyük katkı sağlıyor. Özel olarak oluşturulan laboratuvar ortamındaki sınıflarda 10 ar kişilik eğitim grupları bulunuyor ve her bir öğrenciye ayrı ayrı sunulan mikroskop ve ekipmanlarla pırlanta inceleme olanağı sağlanıyor. Özenle hazırlanmış pırlanta eğitim setiyle düzenlenen eğitimde öğrenciler pırlantaların kalitesini belirlemeyi öğrenirken aynı zamanda sektörde sorun yaşanmasına sebep olan pırlanta olmayan imitasyon taşlarıda nasıl ayırt edeceklerini öğreniyorlar. Eğitimin tamamlanmasıyla birlikte sınava katılan öğrenciler yüksek derece puan aldıkları takdirde Belçika'dan isimlerine özel düzenlenen HRD Antwerp Introduction Diamond Grader sertifikları almaya hak kazanıyor. - KAYSERİ